Fitch прогнозує для України інфляцію на рівні 5% у 2014 році

Згідно зі звітом агентства, який презентував Чарльз Севілль, середньорічна інфляція в Україні за підсумками 2013 року очікується на рівні 1,5%, наступного року – на рівні 5%.

Як повідомляв УНІАН, показник інфляції в Україні у вересні 2013 року порівняно з серпнем не змінився і становив 0%, у річному виразі (проти вересня 2012 року) зафіксована дефляція в 0,5%, із початку 2013 року (вересень 2013 року до грудня 2012 року) дефляція становила 0,6%.

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Водночас, у вересні вперше з початку року базова інфляція (базовий індекс споживчих цін, БІСЦ) порівняно з серпнем 2013 року прискорилася до 0,1%.

Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками 2012 року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Держбюджет України на 2013 рік розраховано виходячи з прогнозних макроекономічних показників річної інфляції (грудень до грудня) в 4,8%, граничного дефіциту держбюджету в 3,2% ВВП і темпів зростання ВВП у 3,4%.

У жовтні МВФ у своєму прогнозі розвитку світової економіки знизив прогноз інфляції по Україні до 0% у 2013 і 1,9% у 2014 році. Згідно з прогнозом Світового банку, рівень інфляції в Україні за підсумками 2013 року становитиме 0,3%.

Кабінет міністрів 14 вересня зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, що передбачає зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), держборг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП. Проект відправлено на доопрацювання.