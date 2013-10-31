Fitch прогнозує падіння резервів НБУ до $12,9 млрд у 2014 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння золотовалютних резервів Національного банку України до 17,8 млрд дол. у 2013 році і до 12,9 млрд дол. у 2014 році, повідомив сьогодні журналістам директор суверенної аналітичної групи з рейтингів європейських країн з економікою, що розвивається, Fitch Ratings Чарльз Севілль.

«Резерви залишаються стабільними останніми місяцями. Водночас за перші 8 місяців резерви впали більше, ніж за аналогічний період минулого року, оскільки прямі інвестиції були нижчі і чисті запозичення також знизилися. Разом з тим погашення кредитів МВФ поглинуло значну частину резервів», - сказав Севілль.

За його словами, курс національної валюти щодо долара США знизиться до 8,5 грн за долар у 2014 році. «У нашому прогнозі ми робимо припущення про зниження курсу гривні до долара до 8,5 наступного року. При цьому девальвація не буде такою, як це було у 2008 році, і не призведе до фінансової нестабільності, оскільки банківські баланси менше прив'язані до долара, ніж це було раніше», - додав представник агентства.