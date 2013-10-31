Fitch: Економіка України в 2014 році зросте більш ніж на 2%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберігає свою оцінку нульового зростання ВВП України за підсумками поточного року і прогнозує зростання ВВП на 2,2 % у наступному році, повідомив журналістам директор аналітичної групи з рейтингів європейських країн з економікою, що розвиваються міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings Чарльз Севілль.

«Прогноз по зростанню економіки України переглянутий. За нашими оцінками, в поточному році зростання буде нульовим. Економіка України в рецесії з спадаючими темпами зростання, і перспектив для отримання фінансування МВФ немає. У той же час, ми очікуємо позитивне зростання вже в 2014 році на рівні 2,2 %", - сказав Чарльз Севілль.