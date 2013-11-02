У школі-інтернаті на Черкащині виявлено порушень на 1 мільйон гривень

У Золотоніській санаторній школі-інтернаті (Черкаська область) фахівці Держфінінспекції під час ревізії діяльності закладу за період з 2008 по 2013 року виявили порушень на більш як 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держфінінспекції у Черкаській області, встановлено, що нарахування та виплата зарплат в школі-інтернаті здійснювалися з порушенням законодавства, через що окремі працівники незаконно отримали понад 900 тис. грн.

Окрім того, встановлено, що школа проводила нарахування та виплату зарплат працівникам, посади яких не передбачені штатним розписом. Таким чином, навчальний заклад провів витрати в сумі майже 100 тис. грн на утримання понадштатних одиниць.

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Виявлено в навчальному закладі і нецільове використання коштів у сумі понад 100 тис. грн. Наприклад, за рахунок коштів, передбачених для поточного ремонту обладнання, інвентарю та будівель, покривались видатки за технічне обслуговування систем газопостачання.

Матеріали ревізії передано до Управління СБУ в області.