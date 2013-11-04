Доходи держбюджету в січні-жовтні збільшилися майже на 2%

Доходи державного бюджету України в січні-жовтні 2013 року, за оперативними даними Держказначейства, становили 278,6 млрд грн, що на 4,2 млрд грн, або 1,9%, більше показника за аналогічний період 2012 року в 273,4 млрд грн, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

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Згідно з повідомленням, доходи загального фонду держбюджету за січень-жовтень 2013 року становили 241,4 млрд грн, що на 10,8 млрд грн, або 4,7%, більше від показника за аналогічний період минулого року. Водночас доходи спеціального фонду держбюджету за січень-жовтень поточного року становили 37,2 млрд грн, що на 5,6 млрд грн, або 13,1%, менше від показника за аналогічний період минулого року.