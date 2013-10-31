Мінфін розглядає три сценарії бюджетного плану на 2014 рік

Про це повідомила сьогодні журналістам директор департаменту боргової і міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів Галина Пахачук у ході конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, “розмір дефіциту - саме та політика, яку ми зараз затверджуємо. Вона повинна бути консенсусною з погляду всіх учасників, які залучені в цей процес. Ми розглядаємо сценарії бюджету з дефіцитом 2%, 2,8% і 3,5%”.

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За словами Пахачук, міністерство прагнутиме сформувати надзвичайно консервативний і реалістичний бюджет, який буде наданий уряду до 15 листопада.

“Такий бюджет, який фактично виходитиме з бюджетування за доходами і видатками, із збільшенням на дефіцит, про який ми домовимося разом, ухваливши рішення про фінансування наступного року”, - сказала вона.

Пахачук також повідомила, що наступного року міністерство планує залучити 3,5 млрд дол. на внутрішньому ринку і 4 млрд дол. на зовнішньому ринку.

“Зовнішні ринки на сьогодні непрості для України, тому що ціна на 5-річні папери становить 10%, і 9,2% - на 10-річні папери. Ми шукаємо інші джерела запозичення для України”, - підкреслила вона, додавши, що вже підписані угоди з міжнародними фінансовими організаціями, які дозволяють розраховувати на вибірку в 2014 році коштів у розмірі 1-1,4 млрд євро, також підсумком переговорів з Китаєм може стати залучення наступного року 0,5-1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, на брифінгу 29 жовтня прем`єр-міністр України Микола Азаров заявив, що проект бюджету на 2014 буде поданий у Верховну Раду наприкінці листопада.

Кабінет міністрів 14 вересня зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік, проте голова Верховної Ради України Володимир Рибак повернув Кабінету міністрів проект бюджету-2014 на доопрацювання.

Первинний проект закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік» передбачав на 2014 рік зростання ВВП на 3%, інфляцію на рівні 8,3% (грудень до грудня), державний борг у 32,4% ВВП і дефіцит держбюджету на рівні 2,7% ВВП.