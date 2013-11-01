Експерт: Дефіцит держбюджету в 2013 році може досягти 5% ВВП

«Дефіцит буде близько 4,7-5% ВВП. До нього додасться близько 2% ВВП дефіциту «Нафтогазу» й понад 1% ВВП дефіциту Пенсійного фонду», - , сказав в інтерв`ю УНІАН радник Президента України Роман Шпек.

За його словами, казначейство замість нормального ритмічного здійснення виплат фінансує касові розриви.

На тему: Fitch прогнозує для України інфляцію на рівні 5% у 2014 році

«Не можна довго жити в умовах тривалого дефіциту, рано чи пізно головні «досягнення» — інфляція і курс — «зірвуться». При невиваженій політиці, а вона така, кожні кілька років відбувається вимушена глибока девальвація. І ця періодичність у нас історично скорочується», - додав він.

Стосовно можливого скорочення витрат держбюджету поточного року Шпек зазначив, що секвестр - це не те, що можливо зараз в Україні.

«Основними статтями витрат є захищені статті, і Верховна Рада постійно приймає законопроекти з покращення життя громадян. Ми не можемо вносити такі поправки без реальних джерел фінансування. Не можемо бути щедрими за рівнем соціального захисту, якщо за зростанням економіки і доходів держбюджету відстаємо від навколишнього світу», - сказав він.

За словами експерта, в Україні практично будь-яка спроба внесення бюджету для перегляду до парламенту закінчується не зниженням, а збільшенням витрат.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету України в січні-вересні 2013 року становив 35,211 млрд грн, що в 1,4 раза більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року. Дефіцит зведеного бюджету України за цей період становив 33,828 млрд грн, що в 1,6 раза перевищує минулорічний, загальний фонд держбюджету виконано з дефіцитом 38,745 млрд грн, що в 1,8 раза перевищує показник за аналогічний період 2012 року.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає посилення фіскального тиску в Україні й прогнозує зростання дефіциту держбюджету до 6,5-7% ВВП за підсумками поточного року.

Повний текст інтерв`ю читайте на сайті «УНІАН-Економіка»: