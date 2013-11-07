ЄЦБ знизив базову процентну ставку до рекордно низької позначки

Це повідомляється в прес-релізі регулятора, пише ПРАЙМ.

Ставка за депозитами збережена на нульовому рівні, маржинальна ставка знижена на 0,25 процентного пункту - до 0,75 %. Рішення регулятора набирають чинності з 13 листопада.

Аналітики очікували, що базова процентна ставка буде збережена на позначці 0,5 %.