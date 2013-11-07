ЄЦБ знизив базову процентну ставку до рекордно низької позначки
15:06, 07 листопада 2013Суспільство
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Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні в четвер несподівано вирішила знизити базову процентну ставку на 0,25 процентного пункту - до нової рекордно низької позначки в 0,25 %.
Ставка за депозитами збережена на нульовому рівні
Це повідомляється в прес-релізі регулятора, пише ПРАЙМ.
Ставка за депозитами збережена на нульовому рівні, маржинальна ставка знижена на 0,25 процентного пункту - до 0,75 %. Рішення регулятора набирають чинності з 13 листопада.
Аналітики очікували, що базова процентна ставка буде збережена на позначці 0,5 %.
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