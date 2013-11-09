На Луганщині міліція вилучила 50 тонн вугілля на "копанці"
17:16, 09 листопада 2013Суспільство
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Працівники Перевальського райвідділу міліції Луганської області виявили на пустирі у місті Брянка копанку
Копанка
Працівники Перевальського райвідділу міліції Луганської області виявили на пустирі у місті Брянка копанку.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, на місці незаконного видобутку вилучено 50 тонн вугілля, чотири вантажні автомобілі, два екскаватори та автонавантажувач.
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Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться перевірка
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