Кабмін дозволив 6 хімпідприємствам закуповувати газ у нерезидентів

Кабінет міністрів України дозволив шістьом хімічним підприємствам у 2009 році купувати газ у нерезидентів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ.

Зокрема, такий дозвіл надано підприємствам: ВАТ «Азот» (м. Черкаси), «Рівнеазот», ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот» (Луганська обл.), «Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ), «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол».

Пояснюючи необхідність такого рішення, В.НОВИЦЬКИЙ зазначив: «По суті, йдеться про те, щоб врятувати на цей період - коли низькі ціни на продукцію - ці підприємства і дати їм можливість працювати безпосередньо з постачальниками газу».

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня ц.р. Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств - виробників азотних мінеральних добрив, яким дозволяється здійснювати закупівлю імпортного природного газу, що використовується як технологічна сировина, безпосередньо у газодобувних компаній за окремими договорами з нерезидентами України. До переліку включені ВАТ «Дніпроазот», ВАТ «Рівнеазот», ВАТ «Концерн «Стирол», ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Азот» і ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот».

Метою розробки і ухвалення такого рішення є поліпшення фінансово-економічних показників роботи хімічних підприємств, збереження конкурентоспроможності азотних мінеральних добрив вітчизняного виробництва і створення сприятливих умов для здійснення заходів щодо впровадження сучасних енергозберігаючих технологій для забезпечення подальшого розвитку промислових підприємств хімічного комплексу України.

Водночас НАК «Нафтогаз України» заявляв, що закупівля будь-яких обсягів газу окремими підприємствами - виробниками азотних мінеральних добрив у газодобувних компаній за окремими договорами з нерезидентами України призведе до порушення газового балансу України і Російської Федерації.

Також «Нафтогаз» зазначав, що закупівля газу окремими виробниками добрив у нерезидентів призведе до ускладнення виконання контрактів між господарюючими суб`єктами обох країн і порушення положень міжурядового меморандуму, що, у свою чергу, призведе до небажаних економічних наслідків.