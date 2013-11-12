У Сумській області встановили пункт обігріву для водіїв, що застрягли на кордоні

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС у Сумській області.

Згідно із повідомленням, 12 листопада в районі міжнародного пункту пропуску «Бачівськ» виникла складна ситуація з пропуском автотранспортного потоку в напрямку Російської Федерації: внаслідок затримки в напрямку кордону утворилась колона з 260 автомобілів.

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«Враховуючи значне зниження температурного режиму і непередбачуваність тривалості перебування водіїв та пасажирів в даній ситуації, управлінням ДСНС у Сумській області, за погодженням із Сумською обладержадміністрацією було прийняте рішення встановити пункт обігріву поблизу затору, де кожен бажаючий міг би безкоштовно обігрітися та випити гарячого чаю. Вранці даний пункт був виставлений поблизу села Толстодубове, що знаходиться в 5 кілометрах від кордону, в подальшому враховуючи значне зменшення черги до 145 автомобілів пункт обігріву був перенесений на 3 км ближче», - сказано у повідомленні.

Загалом для забезпечення безпечної життєдіяльності задіяні два зведених загони управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області в кількості 47 чоловік. В разі погіршення ситуації передбачена можливість встановлення другого аналогічного пункту.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Сумській області на міждержавному пункті пропуску «Бачівськ» черга вантажівок розтягнулася на 3 кілометри.

2 листопада у міжнародному пункті пропуску "Довжанський" (Свердловський район Луганської області) в напрямку Росії утворилась черга із 70 вантажних автомобілів.Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Луганській області, причиною скупчення вантажівок на кордоні є скасування Росією з 28 жовтня дії книжок міжнародних дорожніх перевезень на митниці.

Довідка УНІАН. У митних органах, підпорядкованих Центральному митному управлінню Росії, почали реалізовуватися заходи, спрямовані на забезпечення дотримання митного транзиту товарів, що ввозяться на територію Митного союзу. Зокрема, скасована дія книжок міжнародних дорожніх перевезень (МДП), замість них будуть застосовуватися інші види забезпечення митного транзиту. З 12 листопада митний транзит через Сумську область до Російської Федерації здійснюється без книжок МДП. Про зміни у законодавстві Міністерство доходів і зборів України заздалегідь попереджало перевізників.