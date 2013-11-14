Пукача зобов'язали припинити читати свою справу

09:30, 14 листопада 2013
Суспільство
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Ще з січня Пукача привозили до суду щодня і виділяли спеціальну режимну кімнату для читання секретних документів.

Олексій Пукач

Екс-генерала Пукача зобов'язали припинити читати свою справу. Таку постанову виніс суддя Печерського суду Андрій Мельник. Це означає, що в найближчі дні справа може бути направлена ​​до Апеляційного суду і розглянута по суті, пишуть "Вести".

Довічний вирок екс-начальнику міліцейської наружки Олексію Пукачу було винесено ще 29 січня, але й досі не набув законної сили. За законом, засуджений має право подати свої зауваження до судового протоколу, який вів секретар протягом всього процесу. Пукач вхопився за цю норму і до листопада студіював багатотомні протоколи. У день на це йому відводили всього три години, і читання могло зайняти весь наступний рік. Ймовірно, у Печерському суді були незадоволені, що до цих пір не можуть позбутися набридлої резонансної справи, оскільки Пукача привозили до них щодня і потрібно було виділяти спеціальну режимну кімнату для читання секретних документів.

Адвокат Пукача вважає постанову утиском прав свого підзахисного і пише скарги на суддю. «На мого клієнта тиснуть, він пережив вже два серцеві напади в ізоляторі СБУ, де його рятували тюремні медики. Тиснуть і на його близьких - до нього одна з доньок за весь час зважилася прийти тільки раз. Пукач знає, що вона хоче його відвідати, але її залякали», - скаржиться адвокат Григорій Демиденко. Він натякає, що справа затягується і через спроби прокурорів вивідати у Пукача компромат на політиків.

Як сказала Валентина Теличенко, адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе, потерпіла сторона вважає заяви Пукача спробою затягнути свою справу до нескінченності.

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