В Україні пропонують закривати люки кришками, які невигідно красти

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив керівник громадської організації "Соціально відповідальне суспільство" Дмитро Булатов.

Він зазначив, що смерть дитини у Львові стала серйозним поштовхом для вирішення проблеми з відкритими люками.

"Це змусило мене підняти суспільну хвилю, за результатами якої ми опублікували своє звернення до людей у соціальних мережах... Після того, як ми запустили хвилю, ми зрозуміли, що проблема актуальна і хвилює наших громадян. Ми оголосили конкурс ідей і запропонували людям взяти участь в розробці ідей і рішень - яким чином можна вирішити цю проблему.

На тему: Перевірка ДАІ виявила понад 5,5 тис. каналізаційних колодязів без люків

Люди пропонували нам різні варіанти. Ми придумали своє рішення у вигляді захисної решітки, яка встановлюється на глибині 40-50 см, виготовили її у себе на виробництві і вже випробували. У момент, коли ми шукали рішення, на нас вийшов виробник пластикових люків, який запропонував свою участь у вирішенні цієї проблеми і виділив 50 кришок", - розповів він, зазначивши, що його організація, а також небайдужі меценати будуть виготовляти конструкції та купувати кришки люків доти, доки держава не стане оперативно реагувати на цю проблему.

Як зазначив один з учасників конференції Віктор Котов, ціна однієї такої кришки становить близько 200 гривень. "Експлуатаційні витрати мізерні. Цей матеріал не гниє, не іржавіє", - зазначив він.

При цьому Булатов додав, що склопластикова кришка дуже вигідна тим, що її не приймають у пункти вторсировини.