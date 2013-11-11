Перевірка ДАІ виявила понад 5,5 тис. каналізаційних колодязів без люків

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, зазначивши, що недоліки у стані утримання оглядових і дощоприймальних колодязів були виявлені під час інспектування мережі комунікацій інспекторами ДАІ та представниками органів місцевої влади.

Так, за час інспектування вуличної мережі правоохоронці обстежили понад чверть мільйона оглядових і майже 72 тис. дощоприймальних колодязів.

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За результатами оглядів інспектори ДАІ встановили, що на момент проведення перевірки на проїзній частині вулиць і доріг, тротуарах і пішохідних доріжках були відсутні майже 2,8 тис. люків та понад 1,3 тис. решіток. Стан майже 6 тис. люків та понад 2,8 тис. решіток не відповідав вимогам і стандартам, необхідним для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Крім того, у дворах та на прибудинковій території члени комісій виявили відсутність понад 2,7 тис. люків та майже 400 решіток дощоприймачів. Стан майже 4,5 тис. люків та 599 решіток не відповідав нормативним вимогам, поінформували в МВС.

За результатами перевірок 254 посадових особи установ і організацій притягнуті до адміністративної відповідальності.

Завдяки вжитим правоохоронцями заходам вже встановлено майже 2,5 тис. люків та понад 1100 решіток. Ще 3 тис. 130 люків та 1476 решіток приведені у відповідність до нормативних вимог, зазначили в МВС.

Як повідомили у прес-службі, приводом для перевірки стала нещодавня загибель дитини в каналізаційному колодязі у Львові.