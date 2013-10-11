У Львові знайшли тіло хлопчика, який впав у каналізаційний колодязь

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-центру ГУ ДСНС у Львівській області Павло Василенко.

Він зазначив, що тіло хлопчика було виявлено у каналізаційному колекторі в мікрорайоні Ливандівка за 1,5 км від місця його падіння.

Він зазначив, що сьогодні у період з 14.00 рівень води у колекторі знизився, що дозволило рятувальникам повторно оглянути складні ділянки колектора. В одному з місць було нагромадження сміття, яке розібрали рятувальники і в ньому виявили тіло загиблого хлопчика.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня по вулиці Широкій 86 у Львові через неналежно закріплену металеву кришку колектора у каналізаційний колодязь провалилась дитина.

В цей же день, за процесуального керівництва прокуратури Залізничного району Львова розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом службової недбалості посадових осіб ЛМКП «Водоканал», на балансі якого перебуває колектор.