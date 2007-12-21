Українці віддають перевагу блискучим папірцям

Нинішня тенденція припускає, що кредити готівкою починають користуватися все більшим попитом серед українців. Про це УНІАН повідомив старший аналітик ІФГ «Сократ» Роман ЛИСЮК.

За його словами, «незважаючи на те, що процентні ставки з цього виду позик мало не в рази більше відсотків за використання цільових кредитів (товари в кредит), українці вважають за краще взяти блискучі папірці в руки, ніж одержати в руки товар». За прогнозами багатьох експертів, в 2008 році кредити готівкою і цільові зрівняються, а вже в 2009 - кредити готівкою потіснять цільові, повідомив Р.ЛИСЮК.

Водночас кредитні картки залишаться в лідерстві, тому що вони пропонують набагато вигідніші умови, додав він.

За інформацією представника ІФГ «Сократ», в Україні сьогодні кредити готівкою видають 20 фінансових установ. Середня ефективна ставка за кредитами готівкою в гривні строком на один рік становить 60% річних, сказав він.

На думку аналітика, причин для популярності кредитування готівкою декілька. По-перше, є певна верства населення (жителі сіл і районних центрів), які можуть заповнити цю нішу. «По-друге, в українців ще, на жаль, відсутня культура заощаджень і, відповідно, чітке розуміння кредитування», - вважає аналітик. Р.ЛИСЮК сказав, що «люди беруть кредити, віддаючи перевагу при цьому живим грошам, і не замислюються, як ці гроші вони потім віддаватимуть». Основна відмінність кредитування готівкою від видачі кредитних карт полягає в тому, що гроші видаються відразу однією сумою, а кредитна карта дозволяє одержувати кошти тільки частинами, зазначив він.