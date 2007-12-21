Порошенко: гривня дещо поплаває

Голова ради Нацбанку Петро Порошенко прогнозує коливання курсу гривні у 2008 році в діапазоні 4,95-5,25 грн. за дол.

"Поки немає істотних підстав для корекції курсової політики у 2008 році, але це не значить, що ми втримаємо стандарт 5,05 грн. за дол.", - сказав Порошенко в інтерв`ю тижневику "Контракти".

При цьому він додав, що "курс гривні відносно долара може бути рухливим у межах прогнозних показників 4,95-5,25 грн. за дол.".

Порошенко заявив, що "загалом, для ревальвації немає передумов": "Ми зробили розрахунки і дійшли висновку, що зміцнення курсу гривні на 1% здатно відіграти 0,2-0,3% інфляції".

Перед цим він відзначив, що "у 2005 році ревальвація вплинула на ціни - за розрахунками Нацбанку, завдяки зміні курсу гривні вдалося збити інфляцію на 2-3%".

Порошенко наполягає, що "українській економіці потрібні реформи, а не курсові ігри", хоча він не заперечує "доцільність валютного таргетування".

На зауваження, "про яке валютне таргетування може йти мова, якщо бюджетні механізми в Україні наскрізь корумповані, а дисконтна ставка НБУ – фікція", голова ради НБУ відповів:

"Я не був би настільки категоричним. Так, потрібні системні реформи в економіці. Так, бюджетні дотації не завжди ефективні, але це не значить, що Кабмін узагалі не може вплинути на економіку, інакше як драконівськими методами".

"Що ж стосується НБУ, то ми взагалі можемо визначити настільки жорсткі нормативи резервування, що інфляція складе 1%, але це задушить економіку", - додав він.

На зауваження, що "усі фінансові потоки відповідно підуть у тінь", Порошенко сказав: "Я, як і ви, перебільшую!".

Голова ради НБУ висловив переконання у терміновій необхідності скоротити бюджетні витрати на державний апарат:

"Говорячи про економію на держапараті, я в жодному разі не пропоную скорочувати витрати на держзакупівлі... Заощаджувати ж потрібно за рахунок оптимізації системи держуправління і скорочення штату дармоїдів-чиновників".

Порошенко відзначив нестійкість більшості у 228 голосів, однак заявив, що вірить у можливість проведення реформ. При цьому, він додав, що не вважає широку коаліцію стійкішою за демократичну:

"Так, якщо підходити арифметично, то об`єднання Партії регіонів, Блоку Литвина і частини НУ-НС, можливо, стійкіше, але в ньому приховані міни уповільненої дії, що можуть спровокувати нову політичну кризу. Однак до політики НБУ це має досить опосередковане відношення".

Українська правда