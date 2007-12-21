Колумбія оголосила про відкриття величезного родовища золота

У Колумбії знайдено родовище золота, яке може ввійти до десятки найбільших у світі. Як повідомляє агентство AFP, про це заявив колумбійський міністр гірничодобувної промисловості й енергетики Ернан Мартінес (Hernan Martinez), пославшись на іноземну компанію, яка зробила відкриття.

Урядовець відмовився назвати цю компанію, але зазначив, що її акції мають котирування на біржах в Лондоні та Нью-Йорку. За словами Мартінеса, офіційна заява про відкриття родовища компанія, ймовірно, зробить в лютому 2008 року. Міністр додав, що поклади золота розташовані в департаменті Толіма у відносно доступному районі.

У компанії заявили колумбійській владі, що освоєння родовища коштуватиме приблизно два мільярди доларів, і що видобуток планується почати 2011 році.

У 2006 році обсяг видобутого в Колумбії золота становив 15,6 тонни. Його експорт приніс країні 281 мільйон доларів. Очікується, що із вступом до ладу відкритого родовища обсяг видобутку подвоїться.

Лента.ру