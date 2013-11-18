Офіційний курс валют на 19 листопада

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

На 19 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: Нацбанк непокоять рекомендації МВФ "відпустити" курс гривні 100 USD США – 799.3000 (на 18 листопада – 799.3000) 100 EUR – 1080.4138 (на 18 листопада – 1075.8578) 10 RUR – 2.4544 (на 18 листопада – 2.4458). Всі курси валют на 19 листопада

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