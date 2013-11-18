Офіційний курс валют на 19 листопада
20:40, 18 листопада 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України
НБУ встановив курс гривні
На 19 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
На тему: Нацбанк непокоять рекомендації МВФ "відпустити" курс гривні
100 USD США – 799.3000 (на 18 листопада – 799.3000)
100 EUR – 1080.4138 (на 18 листопада – 1075.8578)
10 RUR – 2.4544 (на 18 листопада – 2.4458).
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