Офіційний курс валют на 19 листопада

20:40, 18 листопада 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

Долар, євро

На 19 листопада Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 799.3000 (на 18 листопада – 799.3000)

100 EUR – 1080.4138 (на 18 листопада – 1075.8578)

10 RUR – 2.4544 (на 18 листопада – 2.4458).

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