Міндоходов домагається блокування закордонних рахунків у «справі Лазаренка-Тимошенко»

Міністерство доходів і зборів України має намір добиватися блокування на рахунках у зарубіжних банках близько 500 млн. доларів США у справі екс-прем'єрів Павла Лазаренко і Юлії Тимошенко», повідомив журналістів глава відомства Олександр Клименко.

«Міністерство доходів і зборів подало відповідний позов, і зробило це за дорученням уряду, щодо повернення грошей, які були фактично виведені з державного бюджету. Сьогодні йде мова про блокування близько 500 млн. доларів на рахунках, які підконтрольні фігурантам справи», - сказав Клименко, відповідаючи на запитання журналістів. Але при цьому міністр більше не повідомив ніяких деталей цієї роботи.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що фахівці міжнародної юридичної організації, до яких за допомогою звернулося Міністерство доходів і зборів, знайшли матеріали, що вказують на незаконне виведення Тимошенко і Лазаренко коштів на рахунки іноземних банків. За його словами, окрім двох рахунків, які були виявлені міжнародною юридичною організацією і на яких зберігається понад 500 млн. доларів, знайдено ще дані про незаконне переведення коштів, матеріали щодо них будуть оформлені і передані до Женевського суду.

Пізніше Генпрокуратура заявила, що йдеться не про власні рахунки Тимошенко, а підконтрольні їй.

У відповідь на це "Батьківщина" звернулася до посольств ряду держав, посольства Швейцарії і посольства США з проханням надати ЗМІ інформацію про наявність будь-якої нерухомості або будь-яких рахунків, що належать Тимошенко або її сім'ї. Про це журналістів повідомив перший заступник голови партії "Батьківщина", народний депутат Олександр Турчинов, назвавши неправдивими звинувачення влади.