Очільник київської влади заявив про європейський вибір столиці

Про це заявив голова столичної міської держадміністрації Олександр Попов, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви Президента України Віктора Януковича, зроблені ним в інтерв’ю журналістам провідних телеканалів. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

– Столична влада і кияни зробили свій вибір: це – європейські стандарти права і політики, соціально-економічних відносин і комфорту життя, ставлення до культурних цінностей. На втілення цих стандартів орієнтовано Стратегію розвитку Києва до 2025 року. Тому для всіх нас надзвичайно важливо було почути від голови держави підтвердження визначеного евроінтеграційного курсу,– сказав Олександр Попов.

Він нагадав, що заявлена Президентом країни позиція, так само як і прагнення киян щодо євроінтеграції, повністю відповідають українському законодавству.

- Закон про засади зовнішньої та внутрішньої політики, ініційований Президентом Януковичем та ухвалений Верховною Радою у 2010 році,чітко відповідає на питання щодо геополітичного вибору. В цьому законі пріоритетами державної політики визначено інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір та набуття членства в Європейському Союзі при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Росією та іншими країнами СНД і світу, – зазначив очільник київської влади.

Олександр Попов також звернув увагу на прагнення голови держави перш за все відстоювати національні інтереси.

– Президент вкотре підтвердив, що в основу будь-яких рішень він ставить інтереси України. Наша країна має підготуватися до роботи в умовах вільної торгівлі з Євросоюзом, це цілком реалістичний підхід, - наголосив Попов.

Голова КМДА також запевнив, що столична влада робитиме все, щоб кияни і гості міста мали можливість вільно заявити свою позицію у питаннях зовнішньої політики, включно з проведенням масових акцій.

- Сподіваюся, такі акції будуть проходити за європейськими нормами і демократичними стандартамина основі закону, – зазначив Попов.

Нагадаємо, що 26 листопада Олександр Попов відвідав Євромайдан, щоб обговорити питання забезпечення зручних умов для учасників мітингу.