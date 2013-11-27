Янукович бажає, щоб підписання асоціації сталося якомога швидше

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

“Я абсолютно переконаний в тому, що ми не зупинимо європеєзацію та євроінтеграцію України”, - сказав Президент.

За його словами, є величезний обсяг роботи, яку Україна має здійснити разом з ЄС, для того, щоб підійти до підписання “у гарній формі”.

“Ми не зупиняємо цю роботу, ми працюємо. Хтось на майданах стоїть, хтось взагалі не звертає ні на що уваги. Ми несемо за це відповідальність, тому ми зараз працюємо над питанням візового режиму”, - сказав Янукович, зауваживши що сьогодні він веде переговори щодо встановлення безвізового режиму з ЄС.

“Я хочу вам сказати, щоб ми угоду підписали якомога скоріше, а це означає, що ми якомога скоріше вирішили свої проблеми, в тому числі за допомогою ЄС”, - сказав Президент.

В той же час він відмовився говорити про конкретні терміни.

“Грудень місяць покаже. Я не хочу сьогодні говорити, що всі 100% питань, які ми хотіли вирішити з Росією, ми вирішимо. Але я впевнений, що за певний період часу ми їх вирішимо”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Після цього в Україні почалися масові акції на підтримку євроінтеграції.