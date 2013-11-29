Дефіцит держбюджету перевалив за 40 мільярдів

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дефіцит зведеного бюджету України за січень-жовтень цього року становив 37,094 млрд грн, що в 1,3 разу перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року в 29,184 млрд грн. Загальний фонд держбюджету за цей період виконано з дефіцитом 43,866 млрд грн, що в 1,4 разу перевищує показник за січень-жовтень минулого року, але водночас на 2,242 млрд грн менше бюджетного розпису на цей період.

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За десять місяців цього року надходження до держбюджету України становили 278,678 млрд грн, що на 5,176 млрд грн, або 1,89% більше показника за аналогічний період 2012 року. Загальна сума доходів зведеного бюджету України за звітний період становила 362,520 млрд грн, що на 8,835 млрд грн, або 2,50% більше показника за січень-жовтень 2012 року. Проти січня-жовтня 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в січні-жовтні ц.р. зросли на 10,818 млрд грн, або 4,69% - до 241,379 млрд грн.

Касові витрати держбюджету за десять місяців 2013 року становили 318,303 млрд грн, що на 5,18%, або 15,672 млрд грн більше показника за аналогічний період 2012 року. Загальна сума касових витрат зведеного бюджету України за січень-жовтень ц.р. становила 398,368 млрд грн, що на 5,17%, або 19,600 млрд грн більше показника за січень-жовтень минулого року. Проти січня-жовтня 2012 року касові витрати загального фонду держбюджету за 10 місяців ц.р. зросли на 9,04%, або 23,707 млрд грн - до 285,923 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України в січні-вересні 2013 року становив 35,211 млрд грн, що в 1,4 разу більше також дефіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 24,378 млрд грн. Дефіцит зведеного бюджету України за цей період становив 33,828 млрд грн, що в 1,6 разу перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року. Загальний фонд держбюджету виконаний з дефіцитом 38,745 млрд грн, що в 1,8 разу перевищує показник минулого року, але водночас на 5,496 млрд грн менше бюджетного розпису на січень-вересень 2013 року.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнято з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, витратами – 411,9 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings відзначає посилення фіскального тиску в Україні і прогнозує зростання дефіциту держбюджету до 6,5-7% ВВП за підсумками цього року.