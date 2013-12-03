ЗМІ: Кабмін модернізуватиме свій сайт за півмільйона гривень

Вартість угоди склала 520 тис грн. Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Тендер провели за неконкурентною процедурою «закупівля у одного учасника», оскільки саме «Софтлайн» розробляв та вводив портал в експлуатацію у 2002р., відтак авторські немайнові права на зазначений програмний продукт належать розробнику.

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Деталі замовлених робіт – невідомі, в обґрунтуванні зазначено лише, що необхідними є роботи з «модифікації окремих функцій, введенню додаткових сучасних сервісів, що передбачає зміну програмного коду Веб-порталу та оновлення версій прикладного програмного забезпечення».

Оновити сайт повинні до кінця поточного року, фінансують замовлення з державного бюджету.

На модернізацію цього ж порталу «Софтлайн-ІТ» отримував замовлення минулого (240 тис грн) і позаминулого року (330 тис грн). На його супровід цього і минулого року виділяли по 200 тис грн. Таким чином, за три роки на утримання веб-порталу було укладено угод на 1,5 млн грн.

Власниками фірми «Софтлайн-ІТ» є кіпрська «УКРН ІІІ Нью Уорлд Гроус ко. лтд», американська «Сігмаблейзер Інвестмент Груп ллс», а також Юрій Давидов, Антон Марреро, Алішер Рамазанов і Юрій Сивицький.

За даними «ВДЗ», фірма «Софтлайн-ІТ» почала регулярно вигравати тендери з вересня 2011 р., за цей час отримавши замовлень на 70,13 млн грн.