На нові килими для Кабміну з бюджету візьмуть 195 тисяч гривень - ЗМІ

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету міністрів України 25 вересня уклав угоду з ТОВ «Ральф-10» на закупівлю килимових доріжок за 195 тис грн. Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Замовили два види синтетичних килимових доріжок: шириною 1,7 м та 1,15 м. Ціна за квадратний метр однакова – 190 грн.

Закуповують килими коштом держбюджету.

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Тендер провели за неконкурентною процедурою «закупівлі в одного учасника», посилаючись на потребу уніфікації. У цієї ж фірми уряд замовляв килими й минулого року, дизайн був розроблений постачальником, відтак, «зміна підприємства призведе до того, що доріжка буде іншого відтінку кольору».

«Наші гроші» нагадують, що минулої осені у фірми замовили виробів на 400 тис грн: шість синтетичних килимів 9,8 м х 5 м, а також 2392 кв. м. синтетичних коридорних доріжок різних кольорів. Тоді фірма також отримала підряд поза конкурсом, бо на відкриті торги двічі, окрім «Ральфа». ніхто не подавався.

Київську фірму «Ральф-10» заснувала й очолює Яна Челмодієва з Запоріжжя. Окрім килимів для Кабміну, фірма інших тендерів не вигравала, зазначає видання.