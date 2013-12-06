Очікуваного вночі розгону мітингу не сталося, на Майдані - близько тисячі людей

Як передає Радіо Свобода, зі сцени раз-по-раз виступають активісти, люди, як і в попередні дні гріються біля вогнищ, тупцюють і співають.

Чимало активістів переночували у наметах, а також у пунктах обігріву в будинку профспілок та приміщенні КМДА.

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Правоохоронців поблизу Майдану незалежності практично немає. Водночас бійці внутрішніх військ МВС охороняють будівлю уряду з центрального входу на вулиці Грушевського і з боку Лютеранської.

Загалом ситуація в центрі Києва спокійна.

Як повідомляє РІА Новости, сьогодні о 5:30 очікувався розгін мітингувальників «Беркутом» - один з організаторів акції на Майдані Незалежності оголосив зі сцени, що бійці «Беркута» повідомили йому про підготовлюваний розгоні. Він також додав, що це може бути і дезінформацією, спрямованою на те, аби створити паніку серед протестувальників, але закликав не піддаватися на можливі провокації і зберігати спокій.