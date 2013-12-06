ЗМІ: На Євромайдані зранку піймали двох "тітушків" з пістолетами та списками витрат
07:19, 06 грудня 2013Суспільство
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О 5:30 на Євромайдані очікували атаки "Беркуту" та провокацій. Натомість загони самооборони вранці спіймали двох хлопців із двома пістолетами поблизу барикад
Про це повідомляє ТСН.
У "тітушок" відібрали зброю і провокаторів повели в бік Будинку профспілок. Місцеві активісти кажуть, що самі ці провокатори вдень грілися біля бочок громадського телебачення.
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Також вони повідомили, що у провокаторів знайшли перепустки у штаб Євромайдану, списки витрат на харчі та цигарки, нещодавно придбані газові пістолети. За їхніми словами, затримані виглядають як типові "тітушки".
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