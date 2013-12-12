Митрополит Павел молиться в лаврських печерах про всіх потерпілих під час протестів у Києві

«Повернувшись до лаври, я спустився в печери до преподобних, і просив Бога про здоров`я і спасіння всіх потерпілих на Майдані. І нині мені вкрай прикро дізнатися, що деякі фрази, сказані мною на круглому столі, були відразу вирвані з контексту і, ймовірно, на догоду чиїхось інтересів, поширені в ЗМІ», - повідомив митрополит Павел.

Владика пояснив: «Для мене всі діти Божі, тому що я священик. Я не можу схилити голову перед протестувальниками або перед владою і правоохоронцями, і сказати, що ті чи інші чинять добре. Я захищатиму потерпілих – і протестувальників, і міліцію - всі вони чиїсь діти. І якщо ми маємо розум, то повинні розуміти, що діти не повинні відстоювати чиїсь політичні інтереси, де людське життя не варте нічого. Політики закликають на передову чужих дітей, легко розпоряджаючись їхнім життями. Але чиясь скалічена дитина ніколи не стане їхнім болем», - підкреслив владика Павел.

Щодо виконавчої влади і правоохоронців, то владика зазначив «всі вони мають якісь свої внутрішні недоліки, але все-таки вони охороняють мир і спокій, не допускають між людьми мордобою й анархії, що заслуговує на повагу».

«Якщо сьогодні ми не збережемо єдності України, це закінчиться дуже прикро. Якщо ми маємо мудрість, повинні об`єднатися і просити, щоб Господь допоміг тим, хто бажає Україні добра, і напоумив тих, хто бажає їй зла», - сказав митрополит Павел.

«Сьогодні я повторюю слова Блаженнійшого Митрополита Володимира, який, увійшовши в Кувуклію в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, свого часу сказав: «Прошу тільки про одне, щоб під час мого служіння в Україні не пролилося жодної краплі крові», - підсумував митрополит Павел.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня в Києві під керівництвом екс-президента Леоніда Кравчука був проведений загальнонаціональний круглий стіл з врегулювання ситуації в країні. Журналістка Ольга Червакова на своїй сторінці в Facebook розмістила дві цитати митрополита Павла. «Ви звинувачуєте міліцію. А чому ж, коли у вас щось трапляється так, ви відразу кричите «де міліція?», - запитав митрополит. «Ми постійно чуємо: «Діти на Майдані, діти на Майдані». Чому туди пішли діти? Скільки платять тим дітям?». Вчора на сайті Релігійної служби новин України на підставі цих фраз було розміщено новину, в якій, РІСУ стверджує, що намісник лаври «похвалив міліцію» за силовий розгін Майдану.

Нагадаємо, в ніч на 30 листопада бійці спецпідрозділу «Беркут» жорстоко розігнали мирний мітинг на Майдані Незалежності. 1 грудня на вул. Банковій внаслідок дій провокаторів сталися сутички мітингувальників з міліцією, постраждало багато людей.