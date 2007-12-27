На Вінниччині від сказу помер чоловік

У Вінницькій області від сказу помер місцевий мешканець, якого покусала хвора лисиця.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайний ситуацій, хвора на сказ тварина покусала мешканця с. Слобода 26 листопада на подвір`ї його садиби.

З 29 листопада по 10 грудня пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні. Повторно він був госпіталізований до інфекційного відділення 24 грудня і через два дні помер.

Дику тварину було вбито і знищено шляхом спалення.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводяться протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Вінницькій області.