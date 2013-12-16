Головна резиденція Діда Мороза відкривається у Древньому Києві

21 грудня (суббота) о 13.30 в Древньому Києві в «Парку Київська Русь» відкривається головна резиденція Діда Мороза. В урочистостях візьмуть участь одразу два найголовніші персонажі новорічних свят – Дід Мороз та Святий Миколай, а також численна делегація казкового посольства у Древньому Києві.

Гості Парку матимуть змогу поговорити з Дідом Морозом та Святим Миколаєм, віддати сувій із побажаннями для себе, своїх близьких чи навіть усієї України на наступний рік. Його буде покладено до чарівної скриньки здійснення бажань.

Щоб гості Древнього Києва розважились, чекаючи своєї черги на прийом до Діда Мороза та Святого Миколая, на подвір’ї резиденції вони зможуть пограти в ігри з казковими персонажами. А пильнувати за дотриманням черги будуть секретарі Діда Мороза – Ангели. Вхід до резиденції охоронятимуть витязі з дружини Князя київського.

Веселощі продовжаться і в неділю, 22 грудня. У святковій програмі – катання на санях та породистих конях, цікаві театралізовані постановки, захоплюючі кінно-трюкові шоу, снігові баталії, обрядові дійства, ворожіння та безліч зимових розваг.

Головна резиденція Діда Мороза у «Парку Київська Русь» діятиме з 21 грудня 2013 року до 19 січня 2014 року.

Древній Київ у «Парку Київська Русь» розташований в Обухівському районі Київської області. З Києва можна доїхати маршруткою від станції метро «Видубичі».

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/