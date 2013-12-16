З обстежених в центрі Києва туберкульоз діагностовано у трьох осіб - КМДА

Туберкульоз діагностовано у трьох осіб з числа тих, хто обстежився на мобільних флюорографах в центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, ще одна людина потребує додаткових обстежень для підтвердження діагнозу.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА інформують, що протягом трьох днів 125 учасників масових заходів обстежилися на туберкульоз та інші легеневі патології. Крім хворих на туберкульоз, було виявлено також шістьох осіб з гострим бронхітом, ще двох - з пневмонією.

Обстеження було організовано з 12 до 14 грудня за ініціативою зазначеного Департаменту.

За статистикою Департаменту охорони здоров’я, за 9 місяців 2013 року виявлено 990 осіб з активним туберкульозом. Понад 60% є розповсюджувачами бактерії, а відтак, небезпечними для оточуючих.