Папі Франциску виповнилося 77 років

Хорхе Маріо Бергольо народився 17 грудня 1936 року в родині італійських іммігрантів у Буенос-Айресі. 13 березня 2013 на конклаві, скликаному після зречення престолу Святого Петра Бенедикта XVI, він був обраний 266-м за рахунком римським понтифіком і взяв собі символічне ім'я Франциск, на честь Франциска Ассизького.

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Він став першим в історії Папою з Нового Світу і першим за більш ніж 1200 років римським первосвящеником не з Європи. Це також перший папа-єзуїт і перший Франциск, хоча від почесного порядкового номера відразу відмовився, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Першим він стане, коли з'явиться Франциск другий", - уточнив після виборів глава Служби друку Святого Престолу падре Федеріко Ломбарді.