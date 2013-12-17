У тернопільській міліції заперечують, що спеціально злять співробітників перед відправкою до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві сектору громадських зв’язків Тернопільського обласного управління міліції.

«Деякі веб-сайти оприлюднили повідомлення про те, що в областях міліціонерів дезінформують і «зомбують», демонструючи їм відео з місця останніх резонансних подій. У кількахвилинному ролику, нібито, спеціально підібрані кадри, які мають спровокувати правоохоронців на агресію щодо цивільних. Хто як не правоохоронці повинні володіти найповнішою та об’єктивною інформацією щодо усіх резонансних подій, особливо тих, де залучена велика кількість людей. Саме тому міліціонерам й продемонстрували реальні відеокадри з місць останніх резонансних подій», – пояснюють в міліції необхідність трансляції даного відео.

В обласному управлінні міліції зауважили, що зараз важко розібратися у тому вирі інформації, що з’являється у численних ЗМІ, «адже усі оприлюднюють своє суб’єктивне бачення ситуації».

«Саме тому потрібно критично ставитися до усього почутого і побаченого», – сказано в повідомленні.

Звинувачення у «зомбуванні» в обласному управлінні міліції називають безпідставними і розцінюють їх як бажання окремих осіб отримати певну вигоду для себе, «або ж як неможливість відрізнити залякування від реальної правди, а злочинні накази від команд захищати людей».

Як повідомляв УНІАН, генерал-лейтенант міліції у відставці Віталій Максимов, який в різні часи очолював управління міліції Тернопільською, Львівської та Закарпатської областей, повідомив, що міліціонерам перед відправкою до Києва демонструють фільм про побиття «Беркуту», щоб розізлити та настроїти їх проти людей.

«Працівникам органів внутрішніх справ перед відправкою до столиці зараз демонструють фільм, він має 7 хв. Там змонтовані кадри, де так звані «тітушки» б’ють працівників «Беркуту», як з приміщення КМДА на міліціонерів виливають воду. Тобто зібрана та зйомка, яка вигідна владі. Таким чином правоохоронців зомбують, злочинне керівництво хоче настроїти їх проти свого народу та на виконання злочинних наказів», – повідомляв Максимов.

За його словами, 11 грудня вночі з Тернополя повинні були відправити 2 автобуси додаткових сил правоохоронців в Київ. Проте 7 працівників міліції відмовилися їхати в Київ і виконувати злочинні накази влади.