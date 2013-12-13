Міліціонерів перед відправкою до Києва спеціально злять - генерал-лейтенант у відставці

Про це УНІАН, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, повідомив генерал-лейтенант міліції у відставці Віталій Максимов, який свого часу очолював управління міліції Тернопільської, Львівської та Закарпатської областей.

«Працівникам органів внутрішніх справ перед відправкою на Київ зараз демонструють фільм, він триває 7 хв. Там змонтовані кадри, де так звані «тітушки» б’ють працівників «Беркуту», як з приміщення КМДА на міліціонерів виливають воду. Тобто зібрана та зйомка, яка вигідна владі. Таким чином правоохоронців зомбують, злочинне керівництво хоче налаштувати їх проти свого народу та на виконання злочинних наказів», – каже Максимов.

За його даними, реакція міліціонерів на переглянуте відео різна.

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«Багато правоохоронців таки володіють реальною інформацією, бо збільшується кількість каналів, які подають правдиву інформацію, це тепер не лише «5-ий канал». Багато людей в органах міліції, незважаючи на тиск, відмовляються виконувати незаконні накази керівництва. Зокрема, в в Тернополі міліціонери відмовляються їхати до Києва, щоб не виконувати наказів, спрямованих проти свобод громадян», – зазначив генерал.

За його словами, 11 грудня вночі з Тернополя повинні були відправити 2 автобуси додаткових сил правоохоронців в Київ. Проте 7 працівників міліції відмовилися їхати в Київ і виконувати злочинні накази влади. Зараз щодо них готуються матеріали на звільнення.

Як повідомляв УНІАН, учора обласне управління міліції офіційно підтвердило, що частина правоохоронців відмовляється їхати до столиці і написали заяви на звільнення.