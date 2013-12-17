Україна зможе в рази збільшити поставки своєї продукції до РФ – Путін

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Володимир Путін сказав за підсумками переговорів із Президентом України Віктором Януковичем.

«Реальний потенціал торгової співпраці, звичайно, використовується не повною мірою. Намітилася навіть тенденція до скорочення стрічних товарних потоків. Ми обговорили причини цього спаду, домовилися про низку конкретних заходів щодо відновлення обсягу товарообігу, схвалили план дій із врегулювання торгових обмежень, націлений на спрощення захисту і антидемпінгових процедур», - сказав Путін.

«Переконаний, його реалізація дозволить в рази збільшити поставки української продукції до Росії та інших країн Митного союзу. Істотно зросте завантаження промислових підприємств на Україні, будуть забезпечені додаткові робочі місця», - наголосив він.

При цьому Путін відзначив, що Росія впевнено утримує перше місце в торговому балансі України – на рівні 30%, водночас Україна посідає шосте місце в російському товарообігу з показником 4,6%.

«З країн СНД Україна поки що поступається Білорусі», - сказав він.

Також Путін відзначив, що значна кількість громадян України працюють в Росії - за офіційними даними 1,5 млн. чоловік, за неофіційними – практично 5 млн.

«Щорічно ці громадяни України, які працюють в Росії, перераховують своїм сім'ям на підтримку десь 2,3 млрд дол., це і істотний внесок у саму українську економіку», - заявив він.

Крім цього, він звернув увагу на те, що зростають російські капіталовкладення в Україні, їх обсяг досягає 1,5 млрд дол.

«Тисячі наших компаній, хочу це сказати – саме тисячі російських компаній представлені в металургійній, оброблювальній, хімічній та інших галузях української економіки», - відзначив Президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія за підсумками засідання Українсько-Російської міждержавної комісії підписали «дорожню карту» щодо поступового скасування всіх обмежень при взаємній торгівлі.