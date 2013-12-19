Федрезерв США скоротив програму скупки активів

Американський центробанк ухвалив рішення скоротити скупку боргів до $ 75 мільярдів з $ 85 мільярдів на місяць. Тепер ФРС буде щомісяця купувати облігації, забезпечені заставами, на $ 35 мільярдів, а держоблігації - на $ 40 мільярдів. За час дії антикризової програми скупки активів американський центробанк придбав бонди на суму близько $ 4 трильйонів, повідомляє Reuters.

"Сьогоднішнє рішення відображає оцінку, згідно якої економіка продовжує робити успіхи, але їй чекає довгий шлях, перш ніж ситуацію можна буде назвати нормальною. Незважаючи на значні бюджетні перешкоди, економіка розширюється помірними темпами, і ми очікуємо, що завдяки стимулюючої монетарної політики та зменшення бюджетного тягаря зростання набере обертів в найближчі квартали ", - сказав на прес -конференції глава ФРС Бен Бернанке, який залишає цей пост 31 січня.

Більшість аналітиків чекали, що ФРС почне згортання стимулів у березні 2014 року, і лише деякі робили ставку на грудень.

У заяві ФРС за підсумками дводенного засідання йдеться, що вона " помірно " скоротила скупку облігацій через поліпшення ситуації на ринку праці.

Але щоб пом'якшити можливі наслідки свого рішення, центробанк заявив, що " швидше за все, буде розумним " продовжувати стимулюючу грошово -кредитну політику "протягом тривалого часу після того", як програма скупки активів завершиться, а відновлення економіки набере силу.