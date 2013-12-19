FT: Захід був готовий позичити Києву ?20 млрд

Ця сума перекрила б отриманий кредит від Росія умови якого оголосили у вівторок - і ту суму, яку Україна оголошувала публічно від ЄС.

Чиновники ЄС заявили, що «пакет порятунку» від Росії, у тому числі $ 15 млрд. в облігаціях і економія від зниження цін на газ на суму не менше $ 4 млрд, відштовхнули Київ ще далі від Західної Європи, додавши, що переговори відповідно до пропозиції ЄС залишаються замороженими на даний час.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада уряд України своїм розпорядженням призупинив роботу над Угодою про асоціацію з ЄС, що призвело до хвилі протестів в Україні, які тривають досі.

17 грудня в Москві після засідання Українсько-російської міждержавної комісії під головуванням президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було оголошено про ряд домовленостей, зокрема, про зниження вартості російського газу для України до 268,5 долара за тис. кубометрів, а також про придбання Росією євробондів України на 15 млрд доларів.

Путін уточнив, що уряд Росії ухвалив рішення розмістити в цінних паперах українського уряду частину своїх резервів з Фонду національного добробуту в обсязі 15 млрд дол.

Сьогодні Путін заявив, що Росія надає Україні кредит на комерційних умовах, папери будуть розміщені на ірландській біржі.

По матеріалам: Financial Times