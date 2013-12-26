Українцям нагадали, що ціни на газ зменшуватимуть тільки підприємствам

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул на брифінгу для преси, коментуючи відповідну заяву Президента України на засіданні Ради регіонів.

Вілкул зазначив, що буде поступове зниження ціни на газ для підприємств бюджетної сфери, де раніше були тарифи «з великою ціною».

За його словами, зараз регулятор (НКРЕ) проводитиме відповідні перерахунки на тепло й гарячу воду.

«Відповідно, залишиться додатковий ресурс у регіонах - у селі, в місті, області, який теж можна буде використовувати для програм соціально-економічного розвитку», - зазначив Вілкул.

Він ще раз уточнив, що не йдеться про зниження ціни для населення.

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«У нас на сьогоднішній день ціна для теплокомуненерго - те, що йде на опалення населення – йде з розрахунку 1 тис. 309 грн і дотується державою», - пояснив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович на засіданні Ради регіонів 26 грудня заявив про необхідність зменшення ціни на газ для споживачів із початку наступного року.

25 грудня прем'єр-міністр України Микола Азаров під час телемоста «Українська промисловість: реалії та перспективи» заявив, що ціна газу для промислових підприємств України в 2014 році знижуватиметься щокварталу й до кінця року становитиме близько 268,5 дол. за 1 тис. куб. м.

17 грудня на засіданні Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів Росії та України Володимира Путіна і Януковича було ухвалено рішення про зниження вартості російського газу для України до 268,5 доларів за тисячу кубометрів із 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Водночас, ціна на газ для населення є каменем спотикання в переговорах України з МВФ, в яких останній постійно вимагає збільшити тарифи для споживачів.