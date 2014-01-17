Російський кредит підвищить ризик непогашення боргів Україною в 2016 році – Fitch

Про це йдеться в коментарі міжнародного рейтингового агентства Fitch, розміщеному на сайті агентства.

«Якщо Україні вдасться отримати решту 12 млрд дол. за євробонди, які буде випущено в 2014 році в рамках домовленостей з Росією, цього з лишком вистачить для забезпечення необхідних цього року виплат за зовнішнім боргом обсягом 6,7 млрд дол. Водночас, уряду доведеться займатися додатковими позиками, щоб покрити фіскальний дефіцит, який збільшиться до 7% ВВП», - зазначають у рейтинговому агентстві.

Крім того, Fitch прогнозує подальше зростання дефіциту платіжного балансу України, який також становитиме до 7% ВВП.

Водночас, у Fitch спрогнозували, що уряд, найімовірніше, до першого півріччя 2015 року, збереже стабільний курс гривні на рівні 8,3 грн за дол., незважаючи на закладений у бюджеті 2014 року прогноз курсу на рівні 8,4-8,5 грн за долар і експертних очікувань девальвації гривні до 9-9,5 грн за долар за підсумками 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Fitch уже заявляв, що пропозиція Російської Федерації вкласти 15 млрд дол. в українські євробонди, а також надання знижки на газ, що імпортується Україною з Росії, до 268,5 дол. за тисячу кубометрів, частково покращить стан державних фінансів України й дозволить їй знизити ризики невиплати боргів у 2014 році, проте існуючі проблеми залишаться.

У листопаді 2013 року Fitch Ratings знизило суверенний довгостроковий рейтинг України до рівня «В-» із негативним прогнозом.