Президент України Віктор Янукович доручив створити Національне агентство інфраструктурних проектів України.

Про це сказано в указі №12/2014, що опублікований на офіційному сайті Глави держави.

«З метою забезпечення розвитку спортивної, туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури, створення умов для проведення в Україні фінального турніру чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, здобуття права на проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: утворити Національне агентство інфраструктурних проектів України, реорганізувавши Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів», - сказано в указі.

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Указом також установлено, що Національне агентство інфраструктурних проектів України є правонаступником прав і обов'язків Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, що реорганізується.

Кабінету Міністрів України у двомісячний термін доручено забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим указом.