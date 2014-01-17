Янукович підписав закон про скасування ПДВ на імпорт газу

Про це повідомила прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законом стаття 197 Податкового кодексу доповнюється пунктом 197.22, яким звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00.

9 січня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про скасування стягнення ПДВ при імпорті природного газу.

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Україна з 1 січня 2014 року відновила стягнення податку на додану вартість з операцій із ввезення на свою територію природного газу (набув чинності закон №713-VII від 19 грудня 2013 року "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок окремих податків". Цим законом з 2014 року скасовується п. 14 ст. 197 Податкового кодексу, яким операції з ввезення на територію України природного газу звільнялися від ПДВ).