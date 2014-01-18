В Одесі визначено спеціальні місця для купання в Чорному морі на Хрещення

Місця для водохресного купання і чергування рятувальників організовано: у Київському районі з 22.00 18 січня до 20.00 19 січня на пляжі «Житлобудсервіс» (район 16 станції Великого Фонтану), у Суворовському районі з 23.00 18 січня до 01.00 19 січня в районі паркування автотранспорту між кафе-баром «Краб» і кафе «Шашличня «Біля Акоба», у Приморському районі з 09.00-16.00 19 січня на центральному пляжі «Аркадія» (навпроти ресторану «Стронг-Хаус»), а також з 07.00 до 17:00 19 січня на пляжі «Ланжерон» (у районі «Двох куль»).

У департаменті відзначили, що безпеку тих, хто купатиметься, забезпечуватимуть 23 матроси-рятувальники і 6 водолазів рятувально-водолазної служби міста, які згідно з вищезгаданим графіком чергуватимуть у встановлених для купання місцях.

«Для забезпечення безпеки на воді співробітниками Служби буде використано спеціальне устаткування - гідрокостюми, балони, засоби забезпечення водолазних спусків, безпосередньо водолазне устаткування, а також рятувальний інвентар», - розповіли в департаменті.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на Хрещення «моржі» мають намір встановити рекорд України за масовістю купання. Купання пройде на пляжі «Ланжерон», передбачається, що участь у купанні візьмуть не менш як 400 «моржів».