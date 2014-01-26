В Україні 186 населених пунктів лишаються без електрики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема, станом на 7 год. 26 січня знеструмлені 91 населений пункт в Одеській області, 52 – у Миколаївській, 40 – у Херсонській та 3 – в Івано-Франківській.

При цьому в ДСНС підкреслюють, що впродовж 25 січня було відновлено електропостачання 266 населених пунктів.