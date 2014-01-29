Через снігопади обмежено рух на 13 ділянках автодоріг у 4 областях

За інформацією Служби автомобільних доріг у Донецькій області, де з 5 години ранку обмежено рух на ділянках 6 автомобільних доріг: Т-05-08 Донецьк-Новоазовськ-Седово, Т-05-23 від /Н-20/-Кремнівка-Ялта, Т-08-03 Запоріжжя-Маріуполь, Т-05-17 Єнакієво-Шахтарськ-Амвросіївка, Т-05-07 Донецьк-Харцизьк-Амвросіївка-КПП «Успенка» та Н-20 Слов’янськ – Донецьк – Маріуполь, висота снігового покрову у місцях снігових переметів становить близько 70-100 см, а подекуди – 1,7 метри.

Подібна ж ситуація склалася й у Запорізькій області, де обмеження руху введено на 5 ділянках доріг: М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, Р-37 Енергодар – Василівка – Бердянськ, Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь, Т-08-15 Оріхів – Полги – Кінські Роздори – Андріївка – Бердянськ, Т-08-19 Куйбишеве – до а/д М-14 – у Приморському, Бердянському, Пологівському та Куйбишевському районах. Тут висота снігового покрову в місцях переметів сягає 1,5 м.

Кращий стан справ на Дніпропетровщині та Миколаївщині, де висота снігового покрову на покритті становить 30-40 см, а переметів – 1-1,5 м, через що було обмежено рух по одній ділянці у кожному регіоні: км 415+380 – км 432+000 на автомобільній дорозі Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя – у Дніпропетровській області та км 9 – км 24 автомобільної дороги Т-15-10 Нова Одеса – Еланець – у Миколаївській області.

Наразі на всіх зазначених ділянках дорожники проводять роботи з розчищення доріг від снігу та переметів. На Донеччині до ліквідації переметів залучено понад 30 одиниць техніки, у Запорізькій області – близько 40 механізмів, на Миколаївщині та Дніпропетровщині – 7 і 10 – відповідно. Така концентрація сил та засобів дорожніх служб дозволить оперативно ліквідувати наслідки ускладнення погодних умов і відкрити рух зазначеними ділянками вже до кінця дня.