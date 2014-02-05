Кабмін допоможе потерпілим і сім'ям загиблих у Сумській області

Про це він заявив, відкриваючи засідання уряду в середу.

«Аварія в Сумській області забрала життя більше десятка людей. Від імені уряду та від себе особисто висловлюю сім'ям загиблих глибокі співчуття, постраждалим бажаю одужання», - сказав він.

Також Арбузов дав ряд доручень в.о. віце-прем'єр-міністра Олександру Вілкулу.

Зокрема, він зажадав проконтролювати хід ліквідації наслідків надзвичайної події на Донецькій залізниці, в результаті якого виникло загоряння цистерн з газом, а також з'ясувати всі обставини трагедії в Сумській області, надати необхідну допомогу потерпілим і сім'ям загиблих.

Читайте такожЗатриманий водій маршрутки, яка потрапила у жахливу ДТП на Сумщині «Вжити заходів з метою недопущення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті в майбутньому», - підсумував Арбузов.

Нагадаємо, 4 лютого близько 15:30 на залізничному переїзді біля сіл Беланы і Вири Білопільського району Сумської області сталося зіткнення приміського поїзда Суми-Ворожба з рейсовим маршрутним автобусом Ганнівка-Суми.

В результаті аварії загинули 12 осіб.

Як відомо, вранці 2 лютого на залізничному перегоні «Вдале - Межова» Красноармійського району Донецької області під час проходження вантажного потягу з 62 цистернами (маршрут Казахстан-Одеса) з пропан-бутаном зійшли з рейок понад 20 цистерн. Кілька з них загорілися.