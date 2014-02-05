Художники розмалювали каски євромайданівців
13:09, 05 лютого 2014Суспільство
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Художники розмалювали каски, які активісти Євромайдану зазвичай використовують для захисту, візерунками та державною символікою.
REUTERS
Звичайні будівельні каски вже давно стали символом українського протесту, але тепер вони перетворилися ще й на арт-об'єкт. Художники намалювали на касках активістів Євромайдану візерунки, державну символіку та персонажей українського мультфільму.
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