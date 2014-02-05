Художники розмалювали каски євромайданівців

13:09, 05 лютого 2014
Суспільство
6 0

Художники розмалювали каски, які активісти Євромайдану зазвичай використовують для захисту, візерунками та державною символікою. 

REUTERS

Звичайні будівельні каски вже давно стали символом українського протесту, але тепер вони перетворилися ще й на арт-об'єкт. Художники намалювали на касках активістів Євромайдану візерунки, державну символіку та персонажей українського мультфільму. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter