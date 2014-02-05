Голова «Луганськелектротрансу» спростував інформацію про роботу тролейбусів до 18:00

У Луганську графік руху електротранспорту змінюватися не буде і залишиться тим самим: з 6-ї ранку до 20-ї вечора.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив директор КП «Луганськелектротранс» Ігор Лордкіпанідзе, коментуючи інформацію, що з'явилася сьогодні в Інтернеті, про нібито заплановане скорочення часу роботи електротранспорту через звільнення водіїв, яким не виплачується заборгованість із заробітної плати.

За його словами, такий графік руху тролейбусів і трамваїв давно застосовується в зимовий час.

«Вже років десять, напевно, взимку ми так їздимо. Звідки всі взяли, що тролейбуси їздитимуть до 18.00 - я не знаю», - сказав Лордкіпанідзе.

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Як наголосив директор, водіїв на всіх маршрутах вистачає, переробки трапляються тільки в період збільшення кількості захворювань на ГРВІ та грип.

На сьогоднішній день в місті працює 33 трамваї (на 9 маршрутах) і 33 тролейбуси (на 7 маршрутах).

Водночас Лордкіпанідзе підтвердив факт заборгованості із заробітної плати. «Сьогодні борг близько 7-8 млн. гривень. Зараз тільки видаватимемо зарплату за жовтень», - сказав він.

Проблеми з виплатами директор пов'язує з недофінансуванням галузі, відсутністю компенсації за безплатний проїзд пільгової категорії громадян.

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За його словами, в найближчому майбутньому планується винести на розгляд питання про збільшення вартості проїзду в міському електротранспорті.

«Поки що це лише на стадії обговорень, якщо проїзд і подорожчає (зараз проїзд коштує 1,25 грн – УНІАН), то не сьогодні, не завтра і навіть не через місяць», - наголосив Лордкіпанідзе.

Згідно з сьогоднішніми даними щотижневого моніторингу Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації, загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на початок 2014 року на підприємствах міського електротранспорту становила 5,2 млн. грн.

Як раніше писав УНІАН з посиланням на "Голос України", через проблеми з фінансуванням водії масово йдуть з роботи, тому міський електротранспорт Луганська обслуговуватиме жителів обласного центру лише до 18:00.