У Луганську тролейбуси працюватимуть до 18:00

Через проблеми з фінансуванням міський електротранспорт Луганська буде обслуговувати жителів облцентру лише до 18:00, повідомляє "Голос України".

Як пояснив директор КП «Луганськелектротранс» Ігор Лордкіпанідзе, сьогодні працює лише одна зміна водіїв замість трьох.

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Співробітники звільняються у зв'язку з невиплатою заробітної плати. Працювати залишаються тільки ті, хто ще вірить у зміну ситуації на краще.

Рішення всіх проблем керівник підприємства бачить у збільшенні плати за проїзд.