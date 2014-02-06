У Донецьку у непрацюючій шахті на горизонті майже 700 метрів завалило гірника

У м. Донецьк, учора, 5 лютого, о 17 год. 38 хв., на непрацюючій шахті ДП “Шахта № 4-21”, на горизонті 690 м сталося обрушення породи.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, під обрушення потрапив гірник, доля якого наразі невідома. До пошуково-рятувальних робіт залучено два відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.

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