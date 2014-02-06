В ОАЕ спіймали суддю з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за хабарництво

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Як нагадали в прес-службі, керівник суду отримав 50 тис. дол. хабара за зміну запобіжного заходу (з утримання під вартою на підписку про невиїзд) для обвинуваченого у кримінальній справі щодо шахрайства в особливо великих розмірах.

За фактом хабарництва Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У зв’язку з тим, що суддя злісно ухилявся від правоохоронних органів, його було оголошено в міждержавний розшук, зазначили в ГУБОЗ.

Читайте такожУ Запоріжжі суддя сів на 5 років за вимагання грошей у підсудної

Також у 2010 році за порушення присяги судді Верховною Радою України зловмисника було звільнено з посади, а в 2011 йому змінено міру запобіжного заходу з підписки про невиїзд на тримання під вартою, йдеться в повідомленні.

Оперативники УБОЗ із залученням можливостей українського представництва Інтерполу з’ясували, що чоловік переховується на території Об’єднаних Арабських Еміратів.

Наразі він затриманий місцевими правоохоронцями та вже розпочато процедуру його екстрадиції, поінформували в ГУБОЗ.